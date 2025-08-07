Avaza'da 'Kadın Liderler' Forumu Düzenlendi

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. Toplantısı kapsamında "Kadın Liderler" Forumu düzenlendi.

Türkmenistan'daki toplantı, 3. gününde çeşitli sektörlerden uzmanlar, bürokratlar, akademisyenler ve gençlerin katılımıyla Avaza bölgesinde devam ediyor.

Toplantı kapsamında "Kadın Liderler" Forumu yapıldı.

Toplantıda BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima ve Türkmenistan Meclisi Başkanı Dünyagözel Gulmanova başta olmak üzere çok sayıda kadın lider yer aldı.

Fatima, toplantının ardından yaptığı paylaşımda, LLDC ülkelerinde kadınlar ve kızların değişim beklediğini vurgulayarak kurumunun LLDC ülkelerindeki kadın liderlerinin yanında olduğu mesajını verdi.

Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı

BM'ye göre, LLDC ülkeleri, denize doğrudan sınırlarının olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşıyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakta engellerle yüzleşiyor.

Toplantıyla bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıkları bulma fırsatı sunularak yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon kişi yaşıyor.

LLDC Toplantısı, yarın sona erecek.