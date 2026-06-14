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Atakum Yelken Spor Kulübü'nün yeni yeri düzenlenen törenle açıldı

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Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Atakum Yelken Spor Kulübü'nün yeni yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa protokol üyeleri, sporcular ve davetliler katıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Atakum Yelken Spor Kulübü'nün yeni yerinin açılışı gerçekleştirildi.

2021 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren kulübün yeni yeri, düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı. Açılışa protokol üyeleri, sporcular, kulüp üyeleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da yelken sporunun ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine değinerek, kulübün çalışmalarında başarılar diledi.

Atakum Yelken Spor Kulübü Başkanı Serpil Tataroğlu, törende yaptığı konuşmada, kulübün Samsun'da faaliyetlerini sürdürdüğünü ve her geçen gün üye sayısının arttığını söyledi.

Kulübün sportif etkinliklerin yanı sıra turnuvalar, eğitim programları, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik etkinlikleri ve çeşitli organizasyonlarla Samsun'un sosyal ve sportif hayatına katkı sunduğunu belirten Tataroğlu, şehrin tanıtımına, gençlerin gelişimine ve spor kültürünün yaygınlaşmasına destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tataroğlu, kulübe sağladıkları desteklerden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür ederek, "Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen yönetim kurulu ve üyelerimize, antrenörlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde bugün büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğüne tanıklık ediyoruz." dedi.

Açılışın ardından katılımcılar yeni tesisi gezdi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
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