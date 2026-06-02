Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Atakum ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, gümrük kaçağı 1388 paket sigara, 298 gıda takviyesi hap, 26 paket doldurulmuş makaron sigara, 13 kilogram nargile tütünü ile 9 paket ısıtmalı tütün çubuğu ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.