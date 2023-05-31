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Astrologların gündem olan Erdoğan-Galatasaray kehaneti tutmadı

Astrologların gündem olan Erdoğan-Galatasaray kehaneti tutmadı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bazı astrologlar, Erdoğan'ın kazanması durumunda Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını iddia etmişti. Olay kehanet, sarı-kırmızılıların 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle boşa düştü.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bazı astrologların Erdoğan ve Galatasaray kehaneti gündem olmuştu. Astrologlar Galatasaray ve Erdoğan'ın aynı anda kazanamayacağını öne sürmüştü.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Galatasaray Güncel Haberler

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