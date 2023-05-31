Astrologların gündem olan Erdoğan-Galatasaray kehaneti tutmadı
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bazı astrologlar, Erdoğan'ın kazanması durumunda Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını iddia etmişti. Olay kehanet, sarı-kırmızılıların 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle boşa düştü.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bazı astrologların Erdoğan ve Galatasaray kehaneti gündem olmuştu. Astrologlar Galatasaray ve Erdoğan'ın aynı anda kazanamayacağını öne sürmüştü.
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