Astrologların gündem olan Erdoğan-Galatasaray kehaneti tutmadı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bazı astrologlar, Erdoğan'ın kazanması durumunda Galatasaray'ın şampiyon olamayacağını iddia etmişti. Olay kehanet, sarı-kırmızılıların 23. şampiyonluğunu ilan etmesiyle boşa düştü.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bazı astrologların Erdoğan ve Galatasaray kehaneti gündem olmuştu. Astrologlar Galatasaray ve Erdoğan'ın aynı anda kazanamayacağını öne sürmüştü.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023