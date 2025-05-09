DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

AstraZeneca'dan Wuxi'de Yeni Molekül Fabrikası

AstraZeneca'dan Wuxi'de Yeni Molekül Fabrikası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz ilaç devi AstraZeneca, Çin'in Wuxi şehrinde 475 milyon ABD doları yatırım ile yeni bir biyofarmasötik fabrikasının temelini attı. 2028'de tamamlanması planlanan tesis, akıllı teknolojilerle donatılacak.

NANJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- İngiliz ilaç devi AstraZeneca, perşembe günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi şehrinde, ülkedeki biyofarmasötik yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan yeni küçük bir molekül fabrikasının temelini attı.

Toplam yatırım tutarı 475 milyon ABD doları olan tesis, kentin yüksek teknoloji bölgesinde yer alarak yaklaşık 30.000 metrekarelik bir alana yayılıyor. 2028'de tamamlanması planlanan tesis, tüm süreç boyunca dijital ve akıllı teknolojilerin uygulandığı Sürekli Doğrudan Sıkıştırma ve Sürdürülebilir Paketleme Tesisi ile donatılacak.

AstraZeneca, şu anda üretim, dağıtım, satış ve inovasyon faaliyetlerinin Çin'deki merkezi olarak hizmet veren Wuxi'ye 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı.

AstraZeneca, Çin pazarına girdiği 1993 yılından bu yana ülkeye 5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve 40'tan fazla yenilikçi ilacı tanıttı. Çin şu anda şirketin küresel olarak en büyük ikinci pazarı konumunda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.