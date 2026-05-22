Ankara'da Kurban Bayramı tatili boyunca günlük 1550 otobüs seferi düzenlenecek

Şehirlerarası otobüs yolculuğunun geçiş noktalarından Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 15 bin otobüs seferi düzenlenecek.

Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri AŞ (BUGSAŞ) Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AŞTİ'de 9 günlük bayram tatili öncesinde başlayan yoğunluğun artarak sürdüğünü söyledi.

Terminalde yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden İyigün, bayram süresince 200 güvenlik personelinin 7/24 esasında görev yapacağını bildirdi.

İyigün, Ankara trafiğini yoğunlaştırmadan görevlerini yapacaklarını belirterek, "Temizlik ve otomasyon alanında 430 personelimiz, bayram süresince 7/24 esasına göre görev yapacak. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım imkanlarını sağlamak amacıyla tedbirlerimizi aldık." dedi.

AŞTİ'nin 910 güvenlik kamerasıyla izlendiğini aktaran İyigün, ayrıca otogar içinde yüz tanıma sistemleri bulunduğunu belirtti.

Bayram sürecinde günlük 65 bin vatandaş, AŞTİ'yi kullanacak

Otobüs firmalarının yoğunluğa göre ek sefer planlaması yaptığını dile getiren İyigün, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca firmaların günlük 600 ek sefer düzenleyeceği bilgisini verdi.

İyigün, talep gelmesi halinde ilave seferlerin artırılacağını belirterek, "Otobüs firmaları normalde günlük 950 sefer düzenlerken, bayram sürecinde 600 ilave sefer koyarak bu sayıyı günlük 1550'ye çıkardı. Bayram tatili boyunca AŞTİ'yi her gün yaklaşık 65 bin vatandaşın kullanması bekleniyor. 1 Haziran'dan itibaren başlayacak dönüş seferleri ise daha yoğun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cuma günü mesai bitiminden itibaren AŞTİ'nin çok yoğun olacağına dikkat çeken İyigün, vatandaşların bilet alım işlemini son güne bırakmamaları gerektiğini kaydetti.

Fahiş fiyatlı bilet satışlarına denetim

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, AŞTİ'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek fahiş fiyatlı bilet satışlarına geçit vermemek için denetimlerde bulunuyor.

Bu kapsamda, otobüslerde yetki belgesi, yolcu sayısı ve bilet fiyatlarına yönelik kontrollerde bulunan ekipler, fahiş fiyatlı bilet satışına, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalar ile zamanında kalkmayan otobüslere idari para cezası uyguluyor.