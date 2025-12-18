Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun İkinci Toplantısı Sona Erdi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını tamamladı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yaptığı ikinci toplantısı sona erdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve Hak-İş'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Işıkhan, bakanlıkta yapılan toplantıya katıldı. Toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
