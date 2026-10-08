ASELSAN yurt dışına 125 milyon dolarlık silah ve elektronik harp sözleşmesi imzaladı

ASELSAN yurt dışına 125 milyon dolarlık silah ve elektronik harp sözleşmesi imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam 125 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmeyi sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam 125 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon ABD Doları olan bir satış sözleşmesi imzaladı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı