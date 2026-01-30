Haberler

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: İhracat yaptığımız ülke sayısını 95'e yükselttik

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: İhracat yaptığımız ülke sayısını 95'e yükselttik
Güncelleme:
ASELSAN, 58 ülke ile 2 milyar doların üzerinde yeni ihracat sözleşmesi imzaladı ve ihracat yaptığı ülke sayısını 95'e yükseltti. Genel Müdür Ahmet Akyol, çeşitli ürünler için ilk ihracat anlaşmaları yaptıklarını duyurdu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "58 ülke ile 2 milyar doların üzerinde yeni ihracat sözleşmesi, 16 ürünümüz için ilk ihracat sözleşmesi, 3 yeni ülke ile de ilk kez ihracat sözleşmesi imzaladık. İhracat yaptığımız ülke sayısını 95'e yükselttik" dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin göz bebeği ASELSAN, her yıl büyüyen ihracat gücüyle yalnızca teknolojisini değil, Türkiye'ye duyulan güveni de dünyaya taşıyor. 58 ülke ile 2 milyar doların üzerinde yeni ihracat sözleşmesi, 16 ürünümüz için ilk ihracat sözleşmesi, 3 yeni ülke ile de ilk kez ihracat sözleşmesi imzaladık. İhracat yaptığımız ülke sayısını 95'e yükselttik. Hava savunma, radar, elektronik harp, güdümlü mühimmat ve haberleşme gibi doğrudan ihracatlarımızın yanında; uçak, SİHA, gemi ve kara platformlarına sunduğumuz sistemlerle de ihracatta büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
