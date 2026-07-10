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Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında 1,47 Milyar Avroluk Hava Savunma Sözleşmesi

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ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemlerinin seri üretimine yönelik toplam 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro tutarında sözleşme imzaladı. Sözleşmenin şirket cirosunu olumlu etkilemesi bekleniyor.

(ANKARA) - ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemlerinin seri üretim projelerine yönelik toplam 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro tutarında sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hava savunma sistemlerinin seri üretim projelerine yönelik toplam 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre sözleşme, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak imzalandı.

KAP açıklamasında, sözleşmenin şirket cirosunu olumlu etkilemesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca, söz konusu müşterinin şirketin kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satışlar/satılan mal maliyeti içindeki payının yüzde 41,15, son bilançosundaki ticari alacaklar/borçlar içindeki payının ise yüzde 42,71 olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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