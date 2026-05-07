Filipinler'den ASEAN'ın belirsizliklere karşı "koordineli ve vakitli" önlemler alması gerektiği mesajı

Filipinler Ticaret Bakanı Cristina Roque, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN), daha önce de belirsizliklerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "koordineli, pratik ve vakitli" tedbirler alması gerektiğini belirtti.

The Daily Tribune gazetesinin haberine göre Bakan Roque, Cebu kentinde düzenlenen 48. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjındaki Dışişleri ve Ekonomi Bakanları Ortak Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Roque, Orta Doğu'daki gelişmelerin ASEAN genelinde enerji fiyatlarını, tedarik zincirlerini ve ekonomik koşulları etkilediğini belirterek, üye ülkelerin zorluklara karşı alacağı önlemlerin "koordineli, pratik ve vakitli" olması gerektiğini vurguladı.

"Bunlar, münferit etkiler değil. Bunlar, ekonomilerimizin ve kırılganlıklarımızın birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu bize hatırlatıyor." diyen Roque, ASEAN üyesi devletlerin halihazırda Orta Doğu'daki gerilimin sonuçlarından etkilendiklerini ifade etti.

Roque, ASEAN'ın daha önce de belirsizliklerle karşı karşıya kaldığını, ittifakın birlikte ve kararlı hareket etmesi durumunda istikrar ve güven aşılayacağını dile getirdi.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Doğu Timor'u bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) sahip, 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.