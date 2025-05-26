ASEAN Zirvesi Kuala Lumpur'da Başladı
46. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da başladı. Zirvenin gündeminde bölgesel entegrasyon ve ekonomik aksaklıklara karşı dayanıklılığın artırılması yer alıyor.
KUALA LUMPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- 46. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi, pazartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da başladı. Zirvenin gündeminde bölgesel entegrasyon ile ticari ve ekonomik aksaklıklara karşı dayanıklılığın artırılması yer alıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel