Filipinler Dışişleri Bakanı, ASEAN'ın uluslararası hukuka bağlı hareket etmesi gerektiğini söyledi

Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro, ASEAN'ın dünya genelindeki jeopolitik gelişmelere karşı itidal ve uluslararası hukuka bağlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede devam eden gerilimler ve çözülmemiş sorunların, bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Filipinler Dışişleri Bakanı Maria Theresa Lazaro, "dünyada meydana gelen jeopolitik gelişmelerin kurallara dayalı küresel düzeni tehdit etmesi nedeniyle", Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) itidal, diyalog ve uluslararası hukuka bağlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Lazaro, Filipinler'in Cebu kentinde bir araya gelen ASEAN üyelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmesinde açılış konuşması yaptı.

Bölgede yer alan denizlerdeki gerilimlerin, uzun süren iç çatışmaların ve çözülmemiş sınır ve insani sorunların devam ettiğini belirten Lazaro, "Aynı zamanda, Güneydoğu Asya'nın ötesindeki gelişmeler, bölgesel istikrarı etkilemeye ve çok taraflı kurumları ve kurallara dayalı uluslararası düzeni aşındırmaya devam ediyor." dedi.

Lazaro, bu durumda, bölgenin barış ve istikrarını korumak için ASEAN'ın "itidal, diyalog ve uluslararası hukuka bağlı" hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Doğu Timor'u bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip, 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
