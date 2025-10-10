Haberler

Artuklu'da Yeni Sondaj Kuyusu Açıldı

Artuklu'da Yeni Sondaj Kuyusu Açıldı
Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinin Nur Mahallesi'nde içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 535 metre derinlikte yeni bir sondaj kuyusu açtı. Kuzey bölgesindeki yapıların su ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce merkez Artuklu ilçesinde yürütülen sondaj kuyusu çalışmasının tamamladığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artuklu'nun Nur Mahallesi'nde yeni yerleşim alanları ile yüksek kotlarda bulunan yapıların içme suyu ihtiyacının karşılanması için sondaj çalışması yapıldı.

Vefa Evleri bölgesinde yürütülen çalışmalarda 535 metre derinliğe ve saniyede 6 litre su verimine sahip yeni sondaj kuyusu açıldı.

Açılan yeni kuyunun mevcut şebekeye entegrasyonunun sağlanarak bölgeye su akışı verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
