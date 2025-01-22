Arsuz Kaymakamı Gökpınar, 2024 Yılının En İyi Fotoğraflarını Seçti

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Gökpınar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamadaki fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" adlı fotoğrafını oylayan Gökpınar, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" başlıklı karesini seçti.

Gökpınar, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafı tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri"ni her yıl dikkatle takip ettiğini belirten Gökpınar, "AA muhabirleri, çektikleri fotoğraflarla halkın doğru bilgiye ulaşmasına ciddi manada katkı sağlayıp, kamu hizmeti yerine getiriyor. Oylamadaki fotoğrafları seçerken ciddi anlamda zorlandım." dedi.

Kaymakam Gökpınar, oylamada emeği geçenleri tebrik etti, çalışanlara başarı diledi.