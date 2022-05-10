Arnavutluk'ta "Tiran Ekonomi Forumu"

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bölgesel iş birliği, yabancı yatırımlar, enerji ve sağlık sektöründeki zorlukların konu edildiği "Tiran Ekonomi Forumu" düzenlendi. Foruma farklı ülkelerden bakan, bakan yardımcısı, diplomat, ekonomi uzmanları ve iş dernekleri temsilcileri katıldı. Forum kapsamında birkaç farklı panel düzenlendi.