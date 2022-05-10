Arnavutluk'ta "Tiran Ekonomi Forumu" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutluk'ta "Tiran Ekonomi Forumu"

AA - Olsi Shehu - Güncel
 - Güncelleme:

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bölgesel iş birliği, yabancı yatırımlar, enerji ve sağlık sektöründeki zorlukların konu edildiği "Tiran Ekonomi Forumu" düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bölgesel iş birliği, yabancı yatırımlar, enerji ve sağlık sektöründeki zorlukların konu edildiği "Tiran Ekonomi Forumu" düzenlendi. Foruma farklı ülkelerden bakan, bakan yardımcısı, diplomat, ekonomi uzmanları ve iş dernekleri temsilcileri katıldı. Forum kapsamında birkaç farklı panel düzenlendi.

AA / Olsi Shehu - Güncel

Diplomat, Ekonomi, Enerji, Tiran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title