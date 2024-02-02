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Arjantin'de Sendikaların Protestosu

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Arjantin'de çeşitli sendikaların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Başkent Buenos Aires'te Kongre önünde bir araya gelen kalabalık gruplar, hükümetin çıkarmaya çalıştığı 'torba yasayı' protesto etti. Sendikalar, hükümetin kemer sıkma politikaları kapsamında grev ve işçi haklarını yok etmek istediğini savunuyor.

Arjantin'de çeşitli sendikaların çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Başkent Buenos Aires'te Kongre önünde bir araya gelen kalabalık gruplar, hükümetin çıkarmaya çalıştığı "torba yasayı" protesto etti.

Göstericilerin bulunduğu alanı çembere alan polis, Kongre civarında da güvenlik önlemlerini artırdı.

Sendikalar, hükümetin kemer sıkma politikaları kapsamında grev ve işçi haklarını yok etmek istediğini savunuyor.

Mevcut sosyal haklarını "kesinlikle" pazarlık konusu yapmayacaklarını vurgulayan sendikalar, eylemlerini derinleştirebileceklerini belirtiyor.

Hükümetin "İhtiyaç ve Aciliyet Kararnamesi" adını verdiği torba yasanın Temsilciler Meclisi'ndeki oylama süreci devam ediyor.

Milei, radikal kararlar alacağını duyurmuştu

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.

Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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