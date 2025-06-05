Ardeşen Hokey Takımından Üç Sporcu U18 Milli Takımı'na Davet Edildi

Ardeşen Hokey Takımından Üç Sporcu U18 Milli Takımı'na Davet Edildi
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Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü'nün hokey takımından bazı sporcular U18 Milli Takımı'na seçildi. Antrenör Ferdi Yükseler, kulübün başarılarıyla gurur duyduklarını ve modern bir saha kazandırılmasının başarıyı artıracağını ifade etti.

Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü'nün hokey takımındaki bazı sporcuları U18 Milli Takımı'na davet edildi.

Kulüp sporcularından Fatma Nişancı U18 Kadın Milli Takımı'ndan, Turan Sarı, Seyfullah Aydın ve Emirhan Şeremet ise U18 Erkek Milli Takımı'ndan davet aldı.

Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü Hokey antrenörü Ferdi Yükseler, yaptığı açıklamada, 2 yıllık bir geçmişe sahip takım olduklarını belirterek, Açık Alan Hokeyinde 1. Lig'e yükseldiklerini ifade etti.

Süper Lig fırsatını final maçında kaybettiklerini dile getiren Yükseler, "Şimdi de sporcularımızın milli formaya layık görülmesi bizleri son derece gururlandırdı. Sahamızın olmamasına rağmen elde ettiğimiz bu başarı örnek teşkil etmeli. İnanıyoruz ki bölgemize modern bir saha kazandırılması durumunda çok daha büyük başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Güncel
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