Haberler

Ardahan Valisi Çiçekli, Damal bebeklerin boncuk işlemini yaparak üretime katkı sundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Damal Bebek Evi'ni ziyaret ederek, geleneksel giysili bebeklerin boncuk işlemini gerçekleştirdi. Usta öğreticilerden bilgi alan Vali Çiçekli, üretime katkıda bulundu.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Damal Bebek Evi'nde usta öğreticilerle bebeğin ince işçilik gerektiren boncuk işlemini yaptı.

Çiçekli, Damal ilçesinin adıyla anılan, geleneksel giysili bebeklerin üretiminin yanı sıra satışının yapıldığı tesisi ziyaret etti.

Burada üretime ilişkin usta öğreticilerden bilgi alan Çiçekli, iç piyasanın yanı sıra dünyaya da pazarlanan bebekleri inceledi.

Vali Çiçekli, eline aldığı iğneyle bebeğin ince işçilik gerektiren boncuk işlemini yaparak üretime katkı sundu.

Bebeklerin yapımının ayrı incelik ve maharet istediğini ifade eden Çiçekli, usta öğreticilerin hazırladığı çayı kendisi doldurup içtikten sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket tonlarca altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı