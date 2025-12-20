Haberler

Ardahan'da esnaf soğuk havada yiyecek bulamayan güvercinleri imece usulü besliyor
Güncelleme:
Ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, Ardahan'da Hal Caddesi'ndeki esnaf tarafından her sabah buğday ile besleniyor.

ARDAHAN'da etkili olan ağır kış koşulları nedeniyle Hal Caddesi'nde yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, esnaf tarafından imece usulü besleniyor.

Hal Caddesi'ndeki iş yerlerinin önüne gelen güvercinler, sabahın erken saatlerinde dükkanların açılmasını bekliyor. Başta zahireciler olmak üzere cadde üzerindeki esnaf, iş yerlerini açar açmaz buğdayı tartıyla ölçerek güvercinlere atıyor. Güvercinler, soğuk kış günlerinde karınlarını doyurduktan sonra bölgeden ayrılıyor.

Esnaf Özgür Açıkyıldız, her sabah güvercinlerin esnafın iş yerini açmasını beklediğini belirterek, "Sabah erken saatlerde geliyorlar. Cadde esnafı olarak biz de her sabah sırayla onları buğdayla besliyoruz" dedi.

Esnaf Bülent Şit ise "Sabah saatlerinde kuşlar etrafımızı sarıyor. Bizler de zahireci esnafından onlara yetecek kadar yem alıp veriyoruz. Kuşlar bize emanet. Onlara bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

