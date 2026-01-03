Haberler

Göle buz kesti; termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi (2)

Göle buz kesti; termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi (2)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 28,7 dereceye düşmesi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Çamaşırlar balkona asıldığında donarken, araç sahipleri de sabah saatlerinde zor anlar yaşıyor.

ÇAMAŞIRLAR DONDU

Ardahan'da dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 28,7'ye düştüğü kent merkezinde, balkona asılan çamaşırlar askıda dondu. Ev ve iş yerlerinin camları da buz kesti, sürücüler özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı