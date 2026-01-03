Göle buz kesti; termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi (2)
Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 28,7 dereceye düşmesi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Çamaşırlar balkona asıldığında donarken, araç sahipleri de sabah saatlerinde zor anlar yaşıyor.
ÇAMAŞIRLAR DONDU
Ardahan'da dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 28,7'ye düştüğü kent merkezinde, balkona asılan çamaşırlar askıda dondu. Ev ve iş yerlerinin camları da buz kesti, sürücüler özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.
