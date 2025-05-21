Araç Muayene İstasyonları 20 Yıl Süreyle Özelleştirildi

Haber: Düzgün Barış Deniz

(ANKARA) - Araç muayene istasyonlarının yapım, bakım ve işletme hizmetleri, yapılan ihale sonucu 20 yıl süreyle MOI Ortak Girişim Grubu'na devredildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 1. Bölge Araç Muayene İstasyonları ve 2. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının yapım, bakım ve işletme hizmetleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar" yöntemi kapsamında imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirildi.

Yapılan ihale sonucu; 1. Bölge Araç Muayene İstasyonları 830 milyon ABD doları, 2. Bölge Araç Muayene İstasyonları ise 890 milyon ABD doları karşılığında MOI Ortak Girişim Grubu'na devredildi.

İhale kapsamında MOI Ortak Girişim Grubun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, teminatının idare lehine irat kaydedileceği ve özelleştirme hakkının 1. Bölge Araç Muayene İstasyonları için 825 milyon ABD doları, 2. Bölge Araç Muayene İstasyonları için 884 milyon ABD doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren AGTT Ortak Girişim Grubu'na geçeceği belirtildi. İkinci teklif sahibi de şartları yerine getirmezse, ihale iptal edilecek.

Söz konusu devir işlemleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Karar, 4046 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8'inci maddesi gereğince alındı.