Haberler

İnternetten araç kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internetten araç kiralama sitesi benzeri tasarlayarak 51 kişiyi 5 milyon 970 bin lira dolandıran 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İnternetten araç kiralamak isteyenleri dolandıranlara yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten araç kiralamak isterken dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede internet üzerinden resmi araç kiralama sitelerinin benzerlerini tasarlayarak 51 kişiyi 5 milyon 970 bin lira dolandırarak zarara uğrattığı belirlenen 9 şüphelinin yerleri tespit edildi.

Kayseri, Mersin, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 10 cep telefonu ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı

Dzekolu Bosna'nın galibiyet hayallerini Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi

Osimhen'e çılgın teklif! 1 saniye bile düşünmeden cevap verildi

ABD ve İran anlaşmaya çok yakın! Tahranlılar sokaklara döküldü

Peş peşe açıklamalardan sonra sokaklara döküldüler
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu

Şehir birkaç dakikada felaketi yaşadı
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...