Apec Ticaret Bakanları Toplantısı, Çin'in Suzhou Kentinde Başladı

NANJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı, cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde başladı.

APEC 2026 "Çin Yılı" ana teması altında "Birlikte Refah İçin Bir Asya-Pasifik Topluluğu Oluşturulması" temasıyla 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenen toplantıda bölgesel ekonomik entegrasyon, Dünya Ticaret Örgütü'ne destek, dijital işbirliği ve yeşil ekonomi gibi bir dizi öncelikli konu ele alınacak.

Toplantının gündeminde ekonomik yönetişim gibi makro düzeydeki konuların yanı sıra tüm tarafların ortak ilgi alanına giren yükselen ve öncü alanlarda tatbiki işbirliği de yer alıyor.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin'in APEC'e ev sahipliği yaptığı yılın ortalarına denk gelen bir dönemde düzenlenen ticaret bakanları toplantısının önemine dikkat çekerek, toplantının, APEC Ekonomik Liderler Zirvesi'ne katkı sunma görevi taşıdığını ve Asya-Pasifik bölgesi ve ötesindeki ekonomik ve ticari politika eğilimlerinin bir göstergesi niteliğinde olduğunu söyledi.

Toplantının artan jeopolitik gerilimlerin ve tek taraflılık ve korumacılığın yükseldiği karmaşık bir uluslararası ortamda gerçekleştirildiğini belirten Wang, küresel ekonomi ve ticaret düzeni üzerinde ciddi baskı oluşturan bu gelişmelerin hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de dünya genelinde büyüme üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Wang bu koşullar altında tüm tarafların, toplantıda konsensüs inşası ve toplantıdan somut sonuçlar elde edilmesine yönelik daha büyük beklentiler içinde olduğunu söyledi.

Wang, APEC'e katıldıkları günden bu yana geçen 35 yıl boyunca hem örgütün sadık bir destekçisi ve örgüte önemli katkı sağlayan bir ülke hem de Asya-Pasifik ekonomik ve ticari işbirliğinin aktif savunucu ve liderlerinden biri olmaya devam ettiklerini belirtti.

Wang, Asya-Pasifik bölgesi genelinde ekonomik kalkınmaya güçlü bir ivme kazandırmak üzere Çin'in yüksek standartlı dışa açılımını genişletmeye ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

Açıklık ve bağlantı imkanlarına bağlılığını sürdürecek olan Çin'in, açık bir Asya-Pasifik ekonomisinin inşası için çalışacağını ifade eden Wang, kendi kalkınmalarını sürdürürken başkalarına da fayda sağlama ilkesine bağlı kalacaklarını ve Çin modernleşmesinin getireceği yeni kazanımlar yoluyla Asya-Pasifik bölgesi ve dünya için yeni fırsatlar yaratacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua