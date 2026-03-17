Şubatta, Antalya Havalimanı'nda 874 bin 813 yolcuya hizmet verildi

ANTALYA Havalimanı'nda, 2026 yılı şubat ayında 874 bin 813 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2026 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Antalya Havalimanı'nda şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 442 bin 56, dış hat yolcu trafiği 432 bin 757 oldu. Böylece şubatta toplam 874 bin 813 yolcuya hizmet verildi.

Şubat ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 607, dış hatlarda 3 bin 116 olmak üzere toplamda 6 bin 723'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise şubat ayında toplamda 9 bin 403 ton oldu.

2026 yılı şubat ayı sonu itibarıyla Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 949 bin 90, uçak trafiği 14 bin 638, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 21 bin 695 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı