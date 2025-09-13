Antalya'da Üniversite Öğrencilerine Uyum Desteği

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, kente gelen üniversite öğrencilerini servislerle otogar ve havalimanlarından alarak kalacakları yurtlara yerleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Yurtları Uyum Programı" kapsamında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve beraberindeki ekip, otogara gelen öğrencileri karşıladı.

Kalacakları yurtlara göre servislere alınan öğrenciler, ekiplerin yardımıyla yurtlarına yerleştirildi.

İl Müdürü Gürhan, gazetecilere, eylül ayı itibarıyla yükseköğrenim eğitimlerinin başladığını ve Antalya'da üniversiteyi kazanan öğrencilerin geldiğini söyledi.

Gençlerin anne ve babalarıyla geldikleri kentte yalnızlık çekmemeleri için otogarlardan, havalimanlarından karşıladıklarını vurgulayan Gürhan, "Kente gelen öğrenci ve yakınları gideceği yeri bilmedikleri için bir sıkıntı içindeler. Biz gönüllülerimiz, gençlerimiz ve antrenörlerimizle onları otogar ve havalimanlarında alıyoruz ve yurtlarımıza götürüyoruz." dedi.

Gürhan, gençlerin yurtlarındaki kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra ailelerinin huzurla yaşadıkları yere döndüğünü kaydetti.

Üniversite öğrencisi Elif Kılçık ise Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümünü kazandığını ve yurt kaydını yapmak için geldiğini söyledi.

Gaziantep'ten annesiyle geldiğini kaydeden Kılçık, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince çok güzel karşılandık, sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorduk ama burada bütün ekip bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

Hamine Kılçık ise kızıyla Antalya'ya gelmeden önce ulaşımın nasıl olacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini merak ettiklerini, kente geldiklerinde ise ekiplerin yardımcı olduğunu ve uygulamanın çok güzel olduğunu ifade etti.