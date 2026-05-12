AGİDER toplantısında sürdürülebilirlik ve liderlik vizyonu ele alındı

Antalya'da, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) tarafından düzenlenen Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda sürdürülebilirlik, liderlik anlayışı ve kentte gerçekleştirilmesi planlanan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantı Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Atmaca, küresel ölçekte yaşanan dönüşüm sürecinde şehirlerin ve kurumların yalnızca ekonomik güçleriyle değil, kriz yönetimi kapasiteleri, sürdürülebilirlik vizyonları ve değişime uyum hızlarıyla öne çıktığını ifade etti.

Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin kent adına stratejik bir eşik olduğunu belirten Atmaca, "Bu zirve, Antalya için yalnızca birkaç günlük bir organizasyon değil, şehrimizin ekonomik geleceğini önümüzdeki elli yıl için yeniden konumlandırabilecek tarihi bir dönüşüm fırsatıdır." dedi.

Antalya'nın turizm, tarım ve ticaretteki gücünü yeşil dönüşüm ve çevre teknolojileriyle destekleyerek küresel ölçekte yeni bir konuma ulaşabileceğini aktaran Atmaca, kadın liderliğinin bu dönüşüm sürecindeki önemine dikkati çekti.

Toplantının konuk konuşmacısı olan İletişim Uzmanı Şerife Öztürk Ersin ise "Lider Duruş" başlıklı sunum yaptı.

Sunumda liderlikte duruşun önemi, sözlü ve sözsüz iletişimin etkisi, beden dili, temsil gücü, profesyonel görünürlük ve kişisel etki alanı gibi konular ele alındı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen "AGİDER Biz Bize" bölümünde ise üyeler sektörlerine ve çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.