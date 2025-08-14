Antalya'da Kundaklama Olayı: 2 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksu ilçesinde 8 iş yeri yangınına neden olan kundaklama olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Yangında yaklaşık 25 milyon lira zararın oluştuğu belirtiliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 iş yerinin yandığı kundaklama olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kemerağzı Mahallesi'ndeki iş merkezinde 17 Temmuz'da çıkan yangında 8 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık 25 milyon lira zararın oluştuğu olayla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, motosikletle iş merkezine gelen M.Ç. ve K.A'nın kasten olayı gerçekleştirdiğini, K.A'nın 7 ayrı suçtan toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı, "mala zarar verme (kundaklama)" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı

Rozetleri Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.