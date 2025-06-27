Antalya'da 8. Geleneksel Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Antalya'da kamu kurum ve kuruluşları arasında "Sağlık İçin Filedeyiz" sloganıyla düzenlenen 8. Geleneksel Voleybol Turnuvası sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Antalya Valiliğine bağlı kurumlar arasında gerçekleştirilen turnuvada, iki farklı kategoride 38 takım mücadele etti.

Turnuvanın şampiyonluk müsabakaları, Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvada, Kadınlar Ligi finalinde Antalya Sağlık Spor Kulübü birinci oldu.

Genel Kategori finalinde ise Antalya Emniyet Müdürlüğü takımı birincilik elde etti.

İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, buradaki konuşmasında, sporun kardeşlik ve dostluk olduğunu söyledi.

Geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, "Burada herhangi bir takım kazanmıyor esasen kardeşliğimiz, dostluğumuz, birliğimiz ve beraberliğimiz kazanıyor. Kazanan takımları kutluyor, müsabakaya katılan bütün katılımcıları tebrik ediyorum." dedi.

Turnuvada derece elde edenler ile katılımcılara kupa, madalya ve plaketleri İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve beraberindeki protokol üyelerince takdim edildi.