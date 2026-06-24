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Antalya'da 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi

Antalya'da 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinde, sağlıksız koşullarda üretilen ve ünlü marka etiketiyle satılan 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Sahte ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiği belirtilirken, parfümler imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, 4 bin 322 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı son denetimlerde kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 4 bin 322 şişe sahte parfüme el konuldu.

Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen ve özellikle yabancı turistleri yanıltarak halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilecek.

Sahte parfümlerin deri hastalıklarına ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtilirken, denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

El konulan parfümler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
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