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Feslikan Güreşleri'nde 800 pehlivan er meydanına çıkacak

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 28. Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne 50'si başpehlivan olmak üzere 800 pehlivan katılacak. Ulaşım için Feslikan-Otogar hattına ek seferler konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 28'incisi düzenlenecek "Konyaaltı Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri"nde, 50'si başpehlivan olmak üzere 800 pehlivan mücadele edecek.

Konyaaltı Belediyesi işbirliğiyle Feslikan Yaylası'nda gerçekleştirilecek organizasyona, başpehlivan ve başaltı boyu ile farklı alt boylarda toplam 800 pehlivan katılacak.

Güreşçiler, başpehlivanlık başta olmak üzere diğer boylardaki güreş müsabakalarında derece elde etmek için için kol bağlayacak.

Bu kapsamda, organizasyon öncesinde ekipler tarafından er meydanı ve çevresinde elektrik, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Ayrıca, kent sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak için Feslikan-Otogar hatlarına yapılacak ilave seferler, gün boyunca hizmet verecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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