Antalya'da 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kepez ilçesindeki bir adrese operasyon yapan ekipler, 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt, akaryakıt aktarım pompası ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.