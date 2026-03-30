Ankete göre İsrailli gençlerin büyük çoğunluğu geleceklerinden endişeli

İsrail'de yapılan anket, gençlerin yüzde 57'sinin, geleceklerine dair hislerini "belirsizlik" olarak nitelendirerek endişe duyduklarını ortaya koydu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, "Aluma" isimli sivil toplum örgütü tarafından 237 genç erkek ve kadın arasında yapılan anket, İsrail'deki gençler arasında şiddetli ve derinleşen bir krize işaret ediyor.

Verilere ve Aluma'nın çalışmalarına göre, pek çok genç hükümetin kendilerini görmediğini ve ihtiyaçlarına yeterli bir yanıt vermediğini hissediyor.

Katılımcıların yüzde 74'ü devletin "kendilerini görmediğini" ve geleceklerini ya hiç ya da sadece küçük bir ölçüde önemsediğini belirtirken, buna karşılık yalnızca yüzde 3'ü devletin İsrail'deki gençlerin geleceğini önemsediğini düşünüyor.

Aluma'nın bulgularına göre temel etki eğitim alanında görülüyor. Gençlerin yüzde 64'ü ordunun saldırıları nedeniyle akademik planlarının zarar gördüğünü veya dondurulduğunu vurgularken, yüzde 45'i eğitimin birincil endişe kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri, özellikle ekonomik durumlarından endişe duyduklarına işaret etti.

Artan istikrarsızlık, azalan iyimserlik

İsrail ordusunun Filistin, Lübnan ve İran'da devam eden saldırılarının ortasında gençler arasında istikrarsızlık hissi büyüyor.

Ankete katılan gençlerin yüzde 57'si, İsrail'deki geleceklerine dair hislerini "belirsizlik" olarak nitelendirerek endişe duyduklarını ortaya koydu. Gençlerin sadece yüzde 30'u İsrail'deki gelecekleri konusunda iyimser hissettiğini kaydetti.

Ankete katılan gençlerin yaklaşık yüzde 30'u İsrail'den uzun süreliğine ayrılmayı düşünmüş veya değerlendirmiş, bunların yüzde 9'u ise ayrılmayı ciddi şekilde değerlendiriyor veya planlıyor.