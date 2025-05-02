Ankaralı Usta Kendi İmkanlarıyla Go-Kart Üretti

Ankaralı usta kendi imkanlarıyla Go-kart yaptı, seri üretime geçti

ANKARA - Ankara'da yaşayan emekli oto-elektrik ustası Yusuf Güney, kendi imkanlarıyla 3 adet Go-kart aracı üretti.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan oto-elektrik ustası Yusuf Güney, emekli olduktan sonra başladığı go-kart üretimiyle dikkati çekti. Emeklilik sonrası çalıştığı şirketindeki tamirat işlerinden sorumlu olan Güney, hem eşinin hem de patronunun desteğiyle bugüne kadar 3 adet go-kart aracı üretti.

"İlk başladığımda bunu basit bir usulde ince demirlerle yaptım"

Çalıştığı şirkette 15 yıldır çalıştığı ve böyle bir sistem kurduğunu söyleyen Güney, "Bu fikir patronumun bana go-kart yapar mısın demesiyle başladı, benim de daha evvel hevesim vardı tabii. Eşimin de katısı oldu, bir go-kart istemişti. Patronlarımızın desteğiyle başladık. 3 tane go-kart yaptım. 2 tane çıkma motoru aldım. Diğer bütün hareketli parçalarını satın aldım. Ana şaselerini kendim yaptım. Yani çoğu şeylerin kaynak işçiliğini, profil, ana gövdelerini, hepsini kendim yaptım. Sadece internetten gördüğüm ile yaptım. Herhangi bir makineden kopya çekerek yapmadım. Keşke görsem, daha iyisi olurdu. İlk başladığımda bunu basit bir usulde ince demirlerle yaptım, yürüttüm. Baktım iyi, randıman veriyor. Onu hurdaya ayırdım, gerekli parçalarını söktüm" şeklinde konuştu.

"Büro koltuklarını kullandım"

Profesyonel aşamada go-kartı daha geliştirerek devam eden Güney, "Bana bu süreçte 3 tane motor lazım oldu. İkisi çıkma çapa motoru, biri de su motoru, bir de sıfır motor aldım. O şekilde yaptım. Şarjlı da düşünüyorum ama şarjlının Türkiye'de şu an yaygın bir motoru yok. Yurt dışından motor alman gerekiyor. Ona da güvenemiyoruz. Yabancı internet sitelerinden izlediğimde motorları var adamların. Onlar elimize geçmiş olsa mesela, Türkiye'de öyle satan yer yok. Her şeyi kendi başıma yaptım. Patronlarımın maddi desteğiyle, kuvvetli olarak geliştirdik. Bütün imalat ve tasarımı kendime ait, yedek parçalar hariç. Mesela mobilya koltuğunu kullandım, büro koltukları. Piyasada da baktım, hiç bizim gibi bu şekilde yapan yok. Daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Elektrikli modeline uygun motor temin edebilirsem elektrikli yapacağım"

Go-kartta vites olmadığı için gücün daha az olduğunu belirten Güney, "İlerideki projem buna şanzıman koymak. Şanzıman olursa dik bayırdan da çıkar. Şu an 40-45 civarında hızı var bunun. Belki bunun hızı biraz daha artabilir. Şanzımanı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Yapımı, elimde malzeme olursa bir hafta sürmüyor. Eğer araya iş girerse biraz uzuyor. Bir örnek bulamıyorum. Yani muhakkak bunu benden daha iyi yapanlar vardır. Benim amacım daha iyi bir örnekle kıyaslayıp onun eksiklerini benim eksiklerimi görüp daha iyi bir seviyeye getirmek. Beğenmeyen olmadı, buna patronlarım da dahil, çalışan arkadaşlarımız da. Üzerindekiler benzinli motor. Bunlara dizel de konabilir, fark etmez. Dizel motor da konabiliyor. Bundan sonraki süreçte buna muhakkak şanzıman koyacağım. Yani elimde dişlilerim de şanzıman da var. Elektrikli modeline uygun bir motor temin edebilirsem, bana motorda yardımcı olacak arkadaşlar varsa, uyduralım derlerse, görüşüm açık. Çünkü Ankara'da benim bildiğim kadarıyla yok. Bunun malzemelerini Ostim'de, bir dükkandan aldım. Başka bir yerde yok" dedi.