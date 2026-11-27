Ankara Toptancı Hali'nde baskı iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Toptancı Hali'nde esnaf ve vatandaşlara baskı, tehdit ve korsan otoparkçılıkla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde esnaf ve vatandaşlara baskı uygulayarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yenimahalle'deki Toptancı Hali'nde iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit, nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları, sevkiyata gelen araçlara korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı uyguladıkları ve kanunsuz ücret talep ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince 25 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.