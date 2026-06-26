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Ankara'da merkezli yasa dışı bahis operasyonu; 41 gözaltı

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Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

ANKARA merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve teknik çalışma sonucunda organize suç örgütü tarafından; yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda organize suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 41'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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