Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto etti Güncel Haberler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Başkent'te su ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesi kararını veto etti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısında AK Parti grubunun teklifiyle oy çokluğuyla alınan, su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılması kararı Yavaş tarafından veto edildi. GEREKÇESİNİ MECLİS TOPLANTISINDA AÇIKLAYACAK Yavaş'ın su tarifesinde indirim kararını hukuka aykırı bularak veto etmesi, pazartesi günü yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ilk toplantısında gündeme gelecek. Yavaş'ın veto gerekçesi de Meclis toplantısında açıklanacak. Kaynak: AA / Güncel Mansur Yavaş AK Parti Ankara su Ekonomi Güncel Haberler

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