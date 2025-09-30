Ankara'dan Yurtdışı Uçuşlar Artırılacak

(ANKARA) - Ankara Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Ankara'dan Direkt Yurtdışı Uçuşların Artırılması" konulu toplantıda, Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirilen dış hat uçuşlarının çeşitlendirilmesi, yeni destinasyonların belirlenmesi ve havayolu şirketleriyle iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, altyapı, yolcu hizmetleri ve yatırım ihtiyaçlarının tespiti ve kurumlar arasında koordinasyonun artırılması değerlendirildi.

Ankara Valiliği koordinasyonunda, milletvekilleri, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve paydaşların katılımıyla "Ankara'dan Direkt Yurtdışı Uçuşların Artırılması" konulu toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın stratejik konumu, gelişmiş sanayi altyapısı, güçlü ticaret hacmi ve hizmet kapasitesiyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de önde gelen merkezlerinden biri olduğu vurgulandı. Başkentin, uzay-havacılık, bilişim, sağlık, inşaat ve mobilya gibi birçok sektörde üretim ve ihracat potansiyeline sahip olduğu, güçlü lojistik bağlantılarıyla Orta Anadolu'nun kalkınmasında da lokomotif rol üstlendiği ifade edildi.

2026 yılında Türk Devletleri Teşkilatı tarafından "Turizm Başkenti" ilan edilecek ve aynı yıl NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Ankara'nın, doğrudan yurtdışı uçuşlarla küresel erişim kapasitesinin artırılmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Halihazırda AJET tarafından 23 ülke ve 30 şehre yapılan doğrudan uçuşların, 2026 yılı sonuna kadar 28 ülke ve 37 şehre çıkarılmasının hedeflendiği, 5 yeni ülkede 8 noktaya haftalık 70 yeni seferin eklenmesiyle toplam sefer sayısının 209'a ulaşmasının planlandığı aktarıldı.

Ekim ayı itibarıyla Ankara'dan Barcelona ve Madrid'e; ilerleyen süreçte Brüksel, Milano ve Roma'ya direkt uçuşların başlatılmasının hedeflendiği, gerekli izinlerin ardından Ankara'nın Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler ile hava bağlantılarının genişletileceği kaydedildi.

Toplantıda, Ankara'nın uluslararası ulaşım ağını genişletmek ve erişimini güçlendirmek amacıyla, Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirilen dış hat uçuşlarının çeşitlendirilmesi, yeni destinasyonların belirlenmesi ve havayolu şirketleriyle iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, altyapı, yolcu hizmetleri ve yatırım ihtiyaçlarının tespiti ve kurumlar arasında koordinasyonun artırılması gibi başlıklar değerlendirildi.

Açıklamanın sonunda şu ifadeler kaydedildi:

Gerçekleşen toplantıda küresel erişim ihtiyacı doğrultusunda; havayolu operatörlerinin yeni hat açma stratejileri ve uluslararası örnek uygulamalar gündeme alınmış, Esenboğa Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin daha etkin kullanılması yönünde görüş birliği sağlanmıştır. Doğrudan yurtdışı uçuşların artırılması; ticaret, turizm, istihdam ve kültürel etkileşim başta olmak üzere Ankara'nın çok yönlü kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

Özellikle sağlık ve eğitim turizmi açısından değerlendirildiğinde, Ankara'nın sahip olduğu altyapı ve uzmanlık kapasitesi sayesinde bu alanlarda uluslararası bir çekim merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir. Bu konuda, kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve özel sektör mensuplarının da üzerine düşen görev ve sorumluluklara vurgu yapılmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda Ankara, yalnızca bir başkent olmanın ötesinde; ekonomik, kültürel, diplomatik, sağlık ve eğitim alanlarında bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir cazibe merkezi konumuna ulaşacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."