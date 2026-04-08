Başkentte kaçak saat satan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Başkentte kaçak saat sattığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kaçak saat sattığı tespit edilen M.U. yakalandı.

Şüphelinin evinde ve işyerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 200 bin lira olan muhtelif sayıda kaçak saat ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.