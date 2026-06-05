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Çaldıkları çeklerle et firmasını 800 milyon lira zarara uğratan 5 şüpheli tutuklandı

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Ankara'da bir et firmasının çeklerini çalıp yönetici imzalarını taklit ederek firmayı 800 milyon lira zarara uğratan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara'da et ve et ürünleri firmasına ait çekleri çalarak, yöneticilerinin imzalarını taklit edip firmayı 800 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, Ankara'da faaliyet gösteren et firmasına ait çeklerin çalındığı ve bu çekler aracılığıyla şirketin zarara uğratıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şirkete ait çekleri çalan ve şirket yetkililerinin imzalarını taklit edip firmayı 800 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, zanlılardan 5'inin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasına, 5'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
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