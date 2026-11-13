Ankara Çubuk'ta 1976'dan beri ayakkabı ustalığı yapan Hüseyin Türk, çırak bulamıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1976'dan bu yana ayakkabı ustalığı yapan Hüseyin Türk, gençlerin mesleğe ilgi göstermemesi nedeniyle geleneksel ayakkabıcılığın yok olmasından endişe ediyor.

Başkentin tarihi ticaret merkezlerinden Ulus'ta mesleğe başlayan, 27 yıl önce Çubuk'a taşınarak ayakkabı yapımı ve tamiratını sürdüren 5 çocuk babası Türk (65), geçimini yıllardır el emeğiyle sağlıyor.

1976 yılında eniştesinin yanında çırak olarak işe başlayan, 1979'da usta olan Türk, mesleğe başladığı yıllarda çok sayıda ayakkabı ustasının bulunduğunu ancak bu sayının giderek azaldığını ifade etti.

AA muhabirine, okuma imkanı bulamadığı için küçük yaşlarda çalışmaya başladığını söyleyen Türk, "1976'dan bu yana bu mesleği yapıyorum. O zamanlar çıraktım, 1979'da usta oldum. Sıfırdan ayakkabılar yapardık. Okuyamadık, okula gidemedik. Eniştemiz ayakkabıcıydı, bizi de ayakkabıcı yaptı." dedi.

"Mesleği sürdürecek kimse kalmadı"

Meslek hayatı boyunca birkaç çırak yetiştirdiğini ancak artık yanında çalışacak genç bulamadığını belirten Türk, geleneksel zanaatların geleceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Gençlerin el emeğine dayalı mesleklere ilgi göstermediğini söyleyen Türk, "Çırak yetiştirmek güzel ama çırak olsa yetiştireceğiz. Şimdiki gençler üniversite mezunu, nasıl çırak olacak? Bu mesleklere hiç istekli değiller. Benim 4 oğlum var, hiçbirisi bu mesleği seçmedi. Bizden sonra gelen yok. Bu meslek de birçok meslek gibi unutulup gidecek." diye konuştu.

Ayakkabıcılığın yanı sıra terzilik gibi mesleklerin de kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Türk, mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasını istedi.

Türk, "Bu meslekler artık bitiyor. Biz son ustalarız, bizden sonra yetişen yok. 5-6 sene sonra ne ayakkabıcı ne de terzi bulabileceksiniz. Mesleğimizi devam ettirecek gençler yetişmiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA