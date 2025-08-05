Anayasa Mahkemesi'nden Siyasi Partilerin Mali Denetimi Kararları

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Anayasa Mahkemesi, Demokratik Bölgeler Partisi, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi ile Bağımsız Cumhuriyet Partisi'nin mali denetimlerini onayladı.

Anayasa Mahkemesinin 4 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Demokratik Bölgeler Partisi, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi ile Hak ve Özgürlükler Partisinin 2020, Bağımsız Cumhuriyet Partisinin de 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Anayasa Mahkemesi, esas incelemesi sonucu söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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