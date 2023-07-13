Anayasa Mahkemesi, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "e-ticaret kanunu" olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti. İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracısı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler bulunuyordu.

Kamuoyunda "e-ticaret kanunu" olarak bilinen kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini reddetti.

İPTAL İSTEMİ REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), bugünkü Genel Kurul gündemine kamuoyunda "e ticaret kanunu" olarak bilinen, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da bazı değişiklikler yapan 7416 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemli CHP'nin başvurusunu aldı. Başvuruyu inceleyen Genel Kurul, iptal isteminin reddine hükmetti.

GEREKÇESİ SONRA YAZILACAK

İptali istenen maddeler arasında, elektronik ticaret aracısı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ile elektronik ticaret lisansına ilişkin hükümler bulunuyordu. Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.