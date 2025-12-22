Anahtar Parti Sözcüsü Geçen: "Mhp'nin Söylemleri ile Raporu Arasında Çok Büyük Zıtlıklar Var"

(ANKARA) - Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na MHP'nin sunduğu raporu değerlendirerek, "Gönderdikleri raporla bugüne kadar ortaya koydukları eylem ve söylemlerin çok büyük bir zıtlık içinde olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Fuat Geçen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

2026 yılı bütçesinin herkese hayırlı olmasını dileyen Geçen, 2026'nın, yolsuzlukların, israfın olmadığı, kamu alımlarının şeffaf yapıldığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Ekonominin en büyük gündem maddesi olduğunu söyleyen Geçen, "Takdir edersiniz çalışanların 3'te 2'sine yakın bir oranı kazançlarıyla ancak ayın yani 30 günün 5 gününü tamamlayabiliyor. Emeklilerimizin durumu çok daha vahim. Şu anda asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızın yoksulluk endeksi diyemiyorum, açlık endeksi yayınlandı, 30 bin lira. Şu anda asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız maalesef açlık sınırının altında aylık gelirleri var. Fiilen kamuda çalışanların 3'te 2'sinden biraz daha fazlası da 97 bin lira olarak açıklanan yoksulluk sınırının altında maaş alıyorlar. Son 5 yıldır giderek artan ekonomik sıkıntı çalışanları, emeklileri, çalışanlar içerisinde ayrıca asgari ücretleri inanılmaz derecede yaşanması zor bir hayatı kabullenmek zorunda maalesef bırakıldılar" diye konuştu.

"'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' bizim Anayasamızda şu an için karşılığı olmayan bir şey"

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na partilerin sunduğu raporları değerlendiren Geçen, raporları incelediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin raporunda, icraatlarıyla ilgili uzun tanımlamalar, parti programıyla ilgili uzun indirgemeler yapmakla birlikte, ilgimizi ciddi şekilde çeken, terör örgütünün siyasi uzantılarının da sıkça dile getirdiği iki hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 'Demokratikleşme' ifadesi bir, ikincisi 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı'. Raporda direkt 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' ile ilgili herhangi bir teklif olmamakla birlikte, parti programına defaatle atıfta bulunularak, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' ile alakalı sanki bir ön hazırlığın olduğu, toplumu buna hazırladığı izlenimini alacak kadar sıkça anılan bir ifade. Buradan uyarmak isteriz. Bu dediğiniz PKK terör örgütünün yıllardır, siyasi uzantılarının da son bir yıldır sık sık tekrar ettikleri bir talep. 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı' bizim Anayasamızda şu an için karşılığı olmayan bir şey ve böyle bir vatandaşlık tarifi de milletimizde nakıs bulmayacak bir konu. Çünkü bir milletin yurttaşlık tanımı, ana dili, bayrağı, millet olmanın vazgeçilmezleri. Sakın ha bununla ilgili bu milletin sinir uçlarına daha fazla dokunmanın hiç kimsenin hayırına olmayacağını, var olan huzur ortamını ciddi şekilde sabote edeceğini de buradan açıklıkla ifade etmek isterim. 'Demokratikleşme' ifadesi geniş bir alanı kapsar. Demokratikleşme açıkçası PKK terör örgütünün siyasi uzantılarınca çok dile getirilen, içi değişik şekillerde doldurulan bir tarif. Eğer buradan evrensel insan hak ve hürriyetlerimizin, geçim endeksimizin, ifade hürriyetimiz ve kardeşçe yaşama refleksimizden bahsediyorsanız Anahtar Parti bunu olumlar. Ama buna aşan üniter yapımızla alakalı, birliğimiz, dirliğimizle ve ulus devlet yapımızla ilgili bir şey kastediliyorsa bunun şiddetle karşısında oluruz. Bu karşısında olmanın referansı da Yüce Türk milletimizdir."

Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, bir soru üzerine, MHP'nin komisyona sunduğu raporu da "Gönderdikleri raporla bugüne kadar ortaya koydukları eylem ve söylemlerin çok büyük bir zıtlık içinde olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla nihai meclis raporunu gördüğümüz zaman sanırım AK Parti'nin yanı sıra bu işe katkı sunanların da ana rapor içerisindeki fonksiyonlarını görmüş olacağız" şeklinde değerlendirdi.