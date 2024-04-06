Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Anadolu Üniversitesi'nde Tırnak Süsleme Semineri Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Takma Tırnak ve Tırnak Süsleme Uygulamaları Semineri'ne katılan öğrenciler, son yıllarda popülerleşen tırnak süsleme sanatı hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Kongre Merkezi Salon Anadolu'da, Öğretim Görevlisi Sinem Yıldırım'ın yürütücülüğünde teorik eğitimin ardından uygulamaya geçilen seminerde, güzellik uzmanı Emel Şeker tarafından katılımcılar bilgilendirildi.

Sahne önüne kurulan uygulama masası üzerinde gerçekleştirilen örneklerle kullanılan materyallerden malzemelere kadar öğrencilere teknik detaylar aktarıldı. Uygulama masası üzerine kurulan kameralar yoluyla büyük ekrana aktarılan görüntü ile izleyicilere örnekler sunuldu.

Ayrıca, güzellik sektöründeki çalışmalara ilişkin çeşitli yöntemler de konuşuldu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu tür çalışmalar yoluyla sektör ve okul buluşmasının önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin güzellik sektörüne dair tüm detaylarını öğrendiğini, güzellik sektörünün kadınların çalışma hayatına girmesiyle büyüdüğünü ifade eden Yıldırım, "Sektörde eleman ihtiyacı da çok fazla. Öğrencilerimiz saç bakım uygulamalarından cilt bakımına, plastik makyaj uygulamalarına, televizyon makyajına kadar öğrencilerimiz yeterli donanıma sahip uygulamalar alıyor. Yani aklınıza gelebilecek güzellikle ilgili saçtan tırnağa tüm vücut, cilt, tamamı bu alanda mevcut."

Semineri veren Emel Şeker'in de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu bildiren Yıldırım, öğrencilerin bu sektörde akademik eğitim almasının onları ileri taşıdığını vurguladı.

İşletmelerle temas halinde olduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çıraklıktan yetişerek salon açan işletmeler son 8 yıldır eleman ihtiyaçlarını karşılamak için bizimle iletişim halindeler. Öğrencilerimizle çalışmayı tercih ediyorlar. Sebebi en başta öğrencilerimizin insan ilişkileriyle alakalı yaklaşımı. Öğrenmeye açık olmaları, hijyen koşullarına uygun hareket etmelerinin onları daha çok ön plana çıkardığını düşünüyorum. Hatta işletmesi olan var. Öğrencilerimin işletmesinin olmasını ve sektörde daha fazla yer almasını önemsiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Üniversitesi Güzellik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title