Anadolu Ajansı, EKO İKLİM Zirvesi'nin "sesi" oldu (2)

Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda açtığı stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ve kendi alanında dünyada ilk olan zirve, ATO Cogresium'da devam ediyor.

AA'nın zirve kapsamında açtığı ve tamamı geri dönüştürülebilir malzemelerden inşa edilen standında, katılımcılara habercilik faaliyetlerine ilişkin bilgi verilirken kurum yayınları da tanıtıldı.

Anadolu Ajansının iklim değişikliğinin ve çevre sorunlarının boyutlarını gösteren fotoğraf ve videolarına da stantta yer verildi.

AA muhabirleri de katılımcılarla burada röportaj yaparak zirveye ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Editörlüğünü hayata geçiren Anadolu Ajansı, iklim haberciliğinde bir ilke daha imza atıyor. 1 Nisan itibarıyla yayına başlayacak Yeşilhat adlı projenin tanıtımı da stantta yapıldı.