Amsterdam'daki Formula 1 Sergisi, Yoğun İlgi Üzerine Uzatıldı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nisan ayında açılan Formula 1 Sergisi, ziyaretçilerin yoğun ilgisi sayesinde altı hafta daha açık kalacak. Sergi, sürükleyici ekranlar, tarihi otomobiller ve sahne arkası görüntüleri ile Formula 1 dünyasını keşfetme imkanı sunuyor.
AMSTERDAM, 10 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bu yıl nisan ayında açılan Formula 1 Sergisi, yoğun ilgi üzerine altı hafta daha uzatılacak. Sergi ziyaretçilere sürükleyici ekranlar, tarihi otomobiller ve sahne arkası görüntüleriyle Formula 1 dünyasını derinlemesine keşfetme imkanı sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel