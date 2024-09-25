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Amasya Üniversitesi Merzifon MYO, 2024-2025 Döneminde 1200 Öğrenciye Hizmet Verecek

Amasya Üniversitesi Merzifon MYO, 2024-2025 Döneminde 1200 Öğrenciye Hizmet Verecek
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Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapkulaç, yeni dönemde kuruma olan ilginin arttığını belirterek, 9 programda toplam 1200 öğrenciye eğitim vereceklerini açıkladı. Ayrıca okuldaki spor tesisi açılışı ve sanayi-üniversite işbirliği çalışmalarına vurgu yaptı.

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapkulaç, 2024-2025 akademik yılında bin 200 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

Çapkulaç, AA muhabirine, okullarına olan ilginin her geçen gün arttığını, kendisini sürekli yenileyen ve büyüten köklü bir eğitim kurumu haline geldiklerini söyledi.

Okullarında 9 programa öğrenci kabul ettiklerini anlatan Çapkulaç, şunları söyledi:

"Yeni dönemde de kazasız, belasız eğitim ve öğretim dönemi geçirmeyi diliyorum. Merzifon ve üniversitenin tanınırlığı, bilinilirliği ve güvenilirliği için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin her bölgesinden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Amasya Üniversitemiz, Merzifon Meslek Yüksekokulumuz ve ilçemiz adına bizleri tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirdiğimiz kabin hizmetleri ile birlikte toplam 8 bölüm ve 9 programda bin 200 öğrenciye en iyi eğitimi vermek için çalışacağız."

Çapkulaç, Merzifon MYO'da ilerleyen süreçte spor tesisi açılışı gerçekleştireceklerini, kendi enerjilerini üretmeyi hedeflediklerini ve sanayi, üniversite işbirliği çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Merzifon amasya Güncel Eğitim Yaşam Spor

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