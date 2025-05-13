Amanos Dağı'nda 105 Dağcı Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Hatay Doğa Sporları Topluluğu üyesi 105 dağcı Amanos Dağı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve HADOST üyesi 105 dağcı yaklaşık 1700 rakımlı Amanos Dağı'nda bulunan Kurtoluk Yaylası'na parkur düzenleyerek yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup üyesi Hasan Şenocak, Hatay'dan gelen dağcılarla birlikte güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek yürüyüşe katılan ekibe teşekkür etti.