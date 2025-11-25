Alsancak Limanı'nda İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti
İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Limanı'nda, yük gemisinde çalışan Reşat Doğan (57), dengesini kaybederek geminin ambarına düştü ve yaşamını yitirdi. Olayın ardından cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Limanda görevli Reşat Doğan (57), yük gemisinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek tutunduğu korkuluktan geminin ambarına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ailesinin Elazığ'da olduğu, kentte tek başına yaşadığı belirtilen Doğan'ın emeklilik planı kurduğu, 2026 yılının Ocak ayında iş arkadaşlarına emekli olacağını söylediği öğrenildi.
